Daniel Fuenzalida apuntó posible homofobia ante el inesperado término de “Me Late: “El show de las locas”

La noche de este Viernes, Chilevisión emitió un esperado capítulo de su estelar de conversación “Podemos Hablar”, donde asistieron como invitados algunos de los integrantes del extinto programa de espectáculos “Me Late”.

En este contexto, Daniel Fuenzalida se refirió a la tajante decisión de los ejecutivos de TV+, estación televisiva que sacó del aire abruptamente el espacio.

Bajo esta línea, el comunicador apuntó a que en varias oportunidades, un alto ejecutivo del canal se habría referido de manera despectiva a los integrantes de “Me Late”, debido a su orientación sexual.

“Viendo como se da la situación, incluso he llegado a pensar que había tintes homofóbicos en algunas personas que toman las decisiones”, lanzó Fuenzalida en conversación con Jean Philippe Cretton.

“Cuando yo veo los actuales panelistas, que no tengo nada contra ellos, y más de alguna ocasión me hicieron ver, pongamos más mujeres, hagamos este Me Late 2.0, yo me quedo reflexionando en esas tallas de alguna reunión, y que a mí no me parecían mucho. Entonces digo, la persona que tomó la decisión, ¿tendrá tintes homofóbicos?”, añadió.

En esta misma línea, el comunicador desclasificó que en más de una oportunidad le hicieron el comentario de que se fuera “a hacer el show de las locas. Me arrepiento de no haber parado en seco en esa oportunidad, pero esa persona que hizo todo este maquineo, más de una vez lo dijo”.

“Entonces, cuando tú ves que ahora hay un panel distinto, a uno le queda dando vueltas, y dice: ‘Vaya, quizás pasó por ahí también’. Qué lamentable sería, porque estamos volviendo a una televisión que no queremos, estamos volviendo a una televisión que se hace con los amigos, una que nosotros construimos a pulso y a lo más natural. Esa televisión clasista, que tiene que ver con género, creo que al 2023 ya no va”, expresó.

“Me hago cargo de mis palabras. Lo hablamos, siempre se los comuniqué (a Sergio Rojas y Andrés Caniulef), pero jamás se me cruzó por la mente que esto iba a tener el final que tuvo”, concluyó Fuenzalida.

PURANOTICIA