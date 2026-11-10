Cuco Cerda sorprende a Daniela Aránguiz con especial regalo durante su hospitalización

Durante las últimas horas, Daniela Aránguiz generó preocupación entre sus seguidores luego de compartir una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram desde una clínica de Santiago. Ante las dudas sobre su estado de salud, desde la Clínica Alemana emitieron un comunicado oficial para entregar detalles de su situación médica y confirmar que “Fue sometida a una colecistectomía programada (cirugía para extirpar la vesícula biliar)”. Asimismo, desde el centro de salud recalcaron que “actualmente la paciente se encuentra estable y evolucionando favorablemente”.

En medio de su recuperación, la influencer también destacó el apoyo de sus seres queridos y compartió con humor una particular situación relacionada con la presencia de su madre en el recinto asistencial: “Uno nunca deja de ser hijo; estoy en la clínica y cachen quién se hospitalizó conmigo: mi mamá”, relató entre risas en una de sus historias.

Sin embargo, la estadía hospitalaria de la opinóloga no solo estuvo marcada por su evolución médica, sino también por novedades en el ámbito sentimental. Aránguiz mostró los regalos que recibió en su habitación, entre los que llamó especialmente la atención un ramo de flores enviado por Cuco Cerda. Este gesto, sumado a que ambos retomaron el seguimiento mutuo en redes sociales, volvió a poner el foco en su relación y en los recientes rumores de quiebre que apuntaban a un supuesto distanciamiento por vinculaciones con Catalina Vallejos.

Por otra parte, la exesposa de Jorge Valdivia salió al paso de las especulaciones sobre su situación sentimental y descartó que esta tuviera relación con su agenda laboral. En particular, desmintió categóricamente las versiones que aseguraban que había cancelado su participación en la Teletón 2026 debido a un conflicto de pareja.

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