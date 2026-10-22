Conmoción por ataque a mascotas de Kel Calderón: ofrece $1 millón de recompensa tras envenenamiento en Pelarco

Una grave y dolorosa denuncia remeció las redes sociales este jueves. La influencer y abogada Kel Calderón confirmó la muerte de su perro Zeus y de otros dos canes pertenecientes al encargado de la parcela familiar, ubicada en la comuna de Pelarco, Región del Maule. Los animales habrían sido víctimas de un presunto envenenamiento.

El hecho habría ocurrido durante la noche del martes y quedó al descubierto a la mañana siguiente, cuando los tres animales fueron encontrados sin vida en el predio.

"La noche del martes en nuestra casa de Pelarco envenenaron a Zeus, nuestro perrito, y a dos de los perros de nuestro encargado del campo. Amanecieron muertos", relató consternada la figura del espectáculo a través de las historias de su cuenta de Instagram, donde también compartió imágenes de su mascota.

Con el objetivo de esclarecer las circunstancias de la muerte de los animales e identificar a los responsables, la egresada de Derecho realizó un enfático llamado a los vecinos y residentes del sector para que entreguen cualquier antecedente que pueda contribuir a la investigación.

"Si alguien del sector tiene alguna información que nos ayude a saber quién o quiénes fueron los responsables, hay una recompensa", señaló en un primer mensaje.

Minutos más tarde, la creadora de contenidos precisó el monto que ofrecerá a quien entregue información que permita identificar a los responsables y aportar pruebas sobre lo ocurrido: "Hay 1.000.000 de pesos de recompensa para la persona que nos dé la info para saber y probar quién fue".

El hecho ha generado numerosas muestras de apoyo hacia la influencer, conocida por expresar públicamente su cariño por los animales y compartir contenido relacionado con sus mascotas. Hasta el momento, se espera que los antecedentes que puedan aportar los vecinos ayuden a esclarecer lo ocurrido y determinar si corresponde iniciar una investigación formal por presunto maltrato animal.

PURANOTICIA