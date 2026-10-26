Conmoción en la comunidad digital: muere el streamer 'El Komanche' a los 30 años y su representante apunta al bullying en redes

El mundo del streaming hispanohablante está de luto. Este domingo 25 de octubre se confirmó el fallecimiento de Carlos Mauricio Gómez, conocido en la comunidad digital como "El Komanche", a los 30 años. El creador de contenido salvadoreño fue encontrado sin vida en una vivienda de Monterrey, México, según reportes locales. Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente las causas de su muerte, mientras que la noticia ha generado una profunda conmoción entre sus seguidores y colegas de la industria.

La noticia fue confirmada por su representante, Byron Reyes, quien, tras momentos de incertidumbre en las plataformas digitales, se comunicó directamente con los familiares del joven. “Es una noticia confirmada, ya conversé con su familia”, aclaró el mánager a través de sus redes sociales, poniendo fin a las especulaciones sobre su fallecimiento.

Junto con despedir al creador de contenido, Reyes aprovechó sus plataformas para llamar la atención sobre el acoso y las interacciones tóxicas que enfrentan habitualmente las figuras públicas en internet. “El bullying a cualquier escala no es un juego”, sentenció, agregando: “En internet todos creemos que tenemos el derecho de poder señalar o criticar a los demás sin siquiera conocerlos o sin saber lo mucho que pueden afectar esas palabras al otro; espero que esto marque un precedente para muchos antes de criticar a los demás”.

La relación de Gómez con la presión digital y los problemas de salud mental ya era conocida por su audiencia. En octubre de 2023, luego de permanecer varios meses alejado de las pantallas, el propio streamer publicó un video en el que habló abiertamente de sus problemas de salud mental y de los diagnósticos de trastorno bipolar y maníaco-depresivo, con los que, según relató, convivía desde 2014. Además, reveló haber atravesado un intento de suicidio meses antes, en un contexto marcado por intensas campañas de odio en internet y complicaciones de salud física.

TRAYECTORIA

Inicios (2015): Comenzó a realizar transmisiones en Twitch, abriéndose camino desde El Salvador y superando diversas barreras socioeconómicas.

Consolidación: Superó el millón de seguidores y participó, junto a AuronPlay y El Rubius, en la creación de los reconocidos Squid Craft Games.

Alianzas: Colaboró con figuras destacadas del mundo digital, como Fernanfloo e Ibai Llanos, y formó parte de proyectos vinculados a la Kings League Américas.

Salida de Twitch: En enero de 2026 anunció su retiro de la plataforma tras enfrentar tensiones administrativas y trasladó su actividad a YouTube, Kick y TikTok.

Su fallecimiento deja proyectos inconclusos y numerosas muestras de pesar por parte de reconocidas figuras del medio, entre ellas Coscu, Pol Turrents y xTheFocuSx, quienes expresaron sus condolencias. En un emotivo mensaje de despedida, su representante destacó el impacto que tuvo en la industria: “Lograste lo que ningún otro salvadoreño ha logrado en esta industria, y es el cariño de todos los que la conforman... Te prometo que rendiré tributo por todo lo que hiciste y lo mucho que inspiraste”.

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