Confirman lamentable fallecimiento de Jason David Frank, conocido por su interpretación de Tommy Oliver en “Power Rangers”

La jornada de este domingo, se reportó el lamentable fallecimiento de Jason David Frank, conocido por su interpretación de Tommy en la serie “Power Rangers”, a la edad de 49 años.

El actor interpretaba el personaje del Power Ranger Verde, quien además fue considerado el primer Power Ranger legendario.

La noticia fue confirmada por su representante, Brian Butler, quien anunció su deceso. “Muy triste escuchar sobre el fallecimiento de mi amigo y cliente Jason David Frank“, señaló.

Además, su propio entrenador personal, Mike “The Greek” Bronzoulis, compartió una sentida publicación en sus redes sociales en conmemoración del lamentable deceso del artista. “Descansa en paz, mi hermano de otra madre, Jason David Frank. Sigo en shock. Me siento terrible, me llamó, me dejó un mensaje y tardé mucho en verlo”, escribió.

“Jason fue un buen amigo para mí y lo extrañaré. Amor y oraciones para su esposa, Tammie y sus hijos. Rezaré para que puedan superar este difícil momento”, concluyó en su publicación.

Cabe destacar que, Jason David Frank debutó en 1993 como Tommy Oliver en “Mighty Morphin Power Rangers”, siendo el primer power ranger verde, quien además participó en “Power Rangers Zeo” y en “Power Rangers Turbo”.

