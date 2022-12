Con una dulce publicación en sus redes sociales, Valentina Roth anunció su primer embarazo: “¡Más feliz imposible!”

A través de una dulce publicación en sus redes sociales, la ese chica reality Valentina Roth anunció una alegre noticia: se encuentra felizmente embarazada, a la espera de su primer hijo.

Con una fotografía junto a su pareja Miguel de la Fuente, con quien lleva cinco meses de relación, anunció que ambos se encuentran esperando a su primer bebé, del cual la bailarina ya tiene tres meses de gestación.

“La familia de los gatos se agranda! Más feliz imposible!”, escribió Roth en su publicación, donde sostenían la ecografía del niño o niña que esperan, tema que abordó más en extenso con “Las Últimas Noticias”.

“No fue planeado, pero estamos felices. Siempre quise ser mamá”, aseguró la ex participante de “Aquí se Baila” en conversación con el medio mencionado anteriormente, donde añadió que supo la noticia a la cuarta semana de gestación. “Tenemos una buena edad, yo cumplo 32 y mi pololo 37”, añadió.

“Llevamos poquito. (…) Tenemos el mismo humor, no hemos peleado ni una sola vez. Y lo que más me gustó era que tenía un gato y yo también”, agregó Valentina sobre su relación con el odontólogo, del que señaló que “me encanta, lo admiro demasiado. Es trabajador y regalón. Me respeta”.

PURANOTICIA