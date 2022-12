Con grave acusación, Daniela Aránguiz le respondió sin filtro a Anita Alvarado por su transmisión en vivo: “¿Por qué no habla?”

Anita Alvarado y Daniela Aránguiz se encuentran en el ojo del huracán, ya que ambas han protagonizado polémicas declaraciones en contra de la otra, luego de que la ex geisha chilena realizará fuertes dichos contra la ex chica “Mekano”.

“Hay un meme que dice ‘si le doy otra oportunidad, va a ser la última’. ¿No tiene dignidad esa mujer?, ¿cuándo se le va a acabar la dignidad? Cuando se acabe el dinero, porque no hay otra forma”, fueron las palabras de Alvarado, por el matrimonio de la ex participante de “El Discípulo del Chef” con el exfutbolista Jorge “Mago” Valdivia.

Ante esto, Aránguiz no tuvo reparos en responderle a Alvarado, y lo hizo a través de un mensaje compartido en el formato historias de su cuenta personal de Instagram. “No tengo la culpa de que no pescaran en serio a tu hija y que tú le enseñaras a no tener valor de meterse con hombres casados y con familia”, expresó.

Lo anterior fue lo que terminó por indignar a Alvarado, motivo por el que le advirtió a Aránguiz que realizaría una transmisión en vivo donde la haría llorar con sus declaraciones, lo que finalmente cumplió.

“Eres increíblemente agresiva y atrevida al decirle a otras mujeres que persiguen a tu marido por plata. No sé qué estás peleando con las mujeres. Pelea con tu marido, porque es él quien te falta el respeto”, fueron parte de los dichos de Anita en la transmisión en vivo que contó con más de 80 mil personas conectadas, en donde añadió: “te estoy dando lo que tú le haces a otras mujeres. Crees que con plata eres más grande, más mujer. Tienes dinero y da gracias a Dios que tienes, pero eres tremendamente infeliz, porque a alguien que la engañan así, y que todo el país sabe… qué lata”.

“No eres graciosa ni entretenida, no eres linda, eres tan agrandada y patética. Deja de tratar mal a la gente, a las mujeres, a tus compañeras”, lanzó Alvarado contra Aránguiz.

Ante esto, la ex chica “Mekano” no quiso guardar silencio, y volvió a alzar la voz a través de sus redes sociales respecto a esta transmisión en vivo de Alvarado, a quien emplazó con dura acusación. “¿Por qué no habla de los abuelitos que les robó toda su jubilación”, sostuvo, donde adjuntó una fotografía de Anita con un emoji de excremento en su rostro.

PURANOTICIA