Con armas y drogas: detienen a Camilo Castaldi, "Tea Time", tras fiscalización en Providencia

Camilo Castaldi, exvocalista de Los Tetas, conocido artísticamente como Tea Time, fue detenido durante la madrugada de este viernes en la comuna de Providencia, luego de que Carabineros encontrara droga, un arma de fuego, armas blancas y dinero en efectivo al interior del vehículo en el que se desplazaba.

La detención se produjo cerca de las 03:00 horas, en el sector del Parque Bustamante, cuando personal policial fiscalizó un vehículo sospechoso con vidrios polarizados. Castaldi viajaba junto a otros tres sujetos, quienes también fueron detenidos.

Durante la inspección del automóvil, los funcionarios encontraron droga, un arma de fuego, un arma blanca y cerca de un millón de pesos en efectivo, antecedentes que derivaron en la captura de los cuatro ocupantes.

No es la primera vez que el exintegrante de Los Tetas enfrenta problemas con la justicia. En 2021 fue detenido tras organizar fiestas clandestinas durante el toque de queda decretado en el contexto de la pandemia de Covid-19, causa por la que cumplió arresto domiciliario.

Anteriormente, en 2018, Castaldi también enfrentó cargos por violencia intrafamiliar, luego de ser acusado de agredir a su expareja, Valentina Henríquez.

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