Claudio Reyes en picada contra José Antonio Neme: “No soy homofóbico, pero ya me enferma”

En una nueva edición del programa “Viernes Troll” emitido por el canal de YouTube “El Facho Cola”, Ricardo Delgado recibió como invitado al actor y comediante Claudio Reyes, quien hizo pública su molestia contra Mega, lanzado directamente sus dardos contra el conductor de “Mucho Gusto”, José Antonio Neme.

Lo anterior, ya que si bien el ex Jappening no entregó nombres de a quienes se refería, expresó su descontento por “el hue... del Mega que está con la Karen, la señora del MEO”.

“Se fue al chancho tu socio. Se fue al chancho, hue… le falta un día aparecer vestido de mujer, nomás”, indicó Reyes, añadiendo que “no, está demasiado… tú sabís que yo no soy homofóbico o no sería amigo tuyo maric... culia…conche…”, le expresó al conductor del espacio “pero ya me enferma (sic)”, enfatizó.

“A mí me gusta el hue... porque es inteligente, pero es demasiado. Uy, tantos modos, tan femenino, tan mara... que sale. ¿Cómo lo permite el canal? Es molesto”, agregó.

“¿Tú te refieres a Neme?”, le consultó directamente Delgado, a lo que Reyes le respondió de forma tajante: “No nombremos a hue... quédate callado conchetu... Si sabís a quién me estoy refiriendo y la gente también sabe. Pá qué”.

