Chile destaca con doble nominación en los Premios Goya 2026

El reconocimiento más importante de la industria cinematográfica internacional en habla hispana, y el cine chileno marca presencia este 2026 con dos destacadas candidaturas. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España dio a conocer este martes la lista oficial de nominados para la 40.ª edición de los Premios Goya.

La reconocida actriz chilena Antonia Zegers fue nominada en la categoría Mejor Actriz Protagonista por su interpretación en ''Los Tortuga'', filme dirigido por la cineasta española Belén Funes. En la película, Zegers da vida a Delia, una mujer chilena que enfrenta el duelo por la muerte de su esposo mientras reconstruye su vida junto a Julián, un andaluz con quien formó una familia en Barcelona. La nominación representa un nuevo hito en la carrera de la actriz.

A esto, se suma la nominación de ''La misteriosa mirada del flamenco'', del director chileno Diego Céspedes, que competirá en la categoría Mejor Película Iberoamericana. Ambientada en un pueblo minero a comienzos de los 80, la cinta narra la historia de una niña de 11 años criada en una familia queer que administra una cantina, siendo testigo de la discriminación y violencia ejercida contra su comunidad. La obra ha sido valorada por su mirada sensible y su fuerte contenido social.

La doble nominación reafirma el momento de consolidación que vive el cine chileno en el escenario internacional y subraya su capacidad para dialogar con audiencias globales.

La ceremonia se realizará el sábado 28 de febrero de 2026 en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals de Barcelona, consolidando una edición especial por el regreso del evento a la ciudad, veinticinco años después de su primera vez fuera de Madrid.

