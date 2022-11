Cecilia Bolocco desclasificó inéditos detalles de la relación de Máximo con Pepo Daire: “Al día dos le dijo papá”

La noche de este domingo, Canal 13 emitió un nuevo capítulo de su estelar “Todo por Ti”, donde Cecilia Bolocco mantuvo una íntima entrevista con el actor nacional Benjamín Vicuña.

En la distendida conversación, la exMiss Universo entregó detalles de la relación de su hijo Máximo Menem, con su actual marido, el empresario nacional José Patricio “Pepo” Daire.

Lo anterior se originó mientras ambos, junto a la madre del actor Isabel Luco, se encontraban conversando sobre la excelente relación que mantiene Vicuña y su padrastro, Osama Aboughazale.

“Qué rico para un hijo ver a una mamá feliz, que se puede rehacer en el amor”, comenzó destacando la animadora, quien reveló que “cuando yo conocí a Pepo, Máximo estaba en llamas, al día dos le dijo papá. Y yo le decía: ‘Máximo es un poquito pronto””.

“El Pepo también lo ama, yo fui testigo en parte de esa época y fue como amor a primera vista de todos, contigo y con Máximo”, agregó Benjamín a la conversación, mientras que Cecilia destacó que para Máximo “era muy importante ver a su mamá finalmente feliz con un compañero”.

“No voy a hacer una apología al divorcio, pero soy de las personas que creemos que tenemos el derecho de buscar la felicidad. El ideal es sostener un matrimonio en el tiempo, pero a veces no se puede, y está el no poder y tener la capacidad de volver a intentarlo”, explicó Vicuña, complementando con que “existen los ensamblajes, estas familias grandes, y hoy nos pasa que en las fiestas familiares somos muchos. Así se conforman las nuevas familias, lo que me parece muy sano”.

“Yo me acuerdo cuando llegaste al Club Francés y estaba el Pepo”, desclasificó la madre del intérprete, a lo que él le preguntó: “¿Fuiste testigo del pinchazo?”, a lo que Bolocco recordó que “estábamos sentadas en la misma mesa con el cumpleañero”.

“(Cecilia) llegó con blue jeans y una polera blanca, con Máximo al lado … Y ahí no te separaste más”, añadió Luco, a lo que la ex reina de belleza concluyó: “Nunca más de esa noche. Han sido casi siete años”.

PURANOTICIA