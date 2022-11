Catalina Pulido reveló millonaria cifra que le adeudan por pensión alimenticia: “Yo ya me aburrí”

En una nueva edición del programa emitido a través de YouTube “Las Indomables”, la actriz Catalina Pulido realizó una sentida reflexión en cuanto el sistema de pensión de alimentos en nuestro país, revelando su complejo presente en cuanto a este tema, asegurando que el padre de sus dos hijos le debe una millonaria cifra.

“A mi me deben 82 millones, no ahora debe estar en 86…”, lanzó de entrada mientras junto a Patricia Maldonado comentaban los recientes dichos de Savka Pollak, quien reveló que el padre de sus hijos le debe más de 100 millones de pesos.

“Por eso te digo, los tribunales de familia valen callampa. ¿Por qué a Savka le deben 100 millones? ¿Por qué a mí me deben? ¿Por qué a todo el mundo le deben? Está lleno de papitos corazón. El 85% de los papás de este país no pagan la pensión de alimentos. ¿Por qué tú llegas a deber esa cantidad?”, cuestionó la expanelista de “Intrusos”.

“El kilo de guagua es caro. Y los cabros comen, van al colegio y se tienen que recrear. Gracias a Dios, a mí siempre me fue bien. Yo ya me aburrí, ya a estas alturas, ya chao, ya tiré la esponja, no me interesa”, agregó en su relato.

“Hay unos hombres que tienen la capacidad de importarles tres hectáreas de… si tu no hijo no tiene que comer. Las mamás siempre son, algunas, no todas, las que finalmente, como sea, salen al paso”, concluyó sobre el complejo tema.

