Carla Jara sorprendió a Francisco Kaminski en pantalla por su cumpleaños: “Eres lo máximo”

Este martes, el animador del programa emitido por TV+ “Sígueme y te Sigo” Francisco Kaminski, se encontraba celebrando su cumpleaños, razón por la que sus compañeros decidieron realizarle una sorpresa en pantalla.

En los últimos minutos de la emisión del espacio, ingresó al estudio una visita muy especial para el también locutor radial, su esposa, la actriz y comunicadora “Mekano” Carla Jara, sosteniendo una torta en sus manos.

“Solo decirte que eres lo máximo. Te amo con todo mi corazón y eres lo mejor del mundo”, comenzó relatando la ex chica “Mekano”, añadiendo que “le digo todos los días que lo amo, que es lo máximo y le agradezco haber llegado a mi vida. Ustedes lo vienen conociendo hace poco, pero Kami es un hombre increíble, lleno de energía, lleno de optimismo y puras cosas lindas”.

“Desde que llegó a mi vida, solo me ha entregado amor. Es un tremendo ser humano y si sigo me voy a emocionar demasiado… además que me dio el regalo más lindo que es nuestro hijo”, conlcuyó la ex integrante del reality militar de TVN “Pelotón”.

PURANOTICIA