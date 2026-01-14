Captan a Diana y Cecilia Bolocco en una clínica de la capital en urgencias: ¿cuál fue la sensible razón?

En el último capítulo de Fiebre de Baile, Diana Bolocco no apareció en la conducción del programa de CHV, dejando la animación en manos de Emilia Daiber. Lo más llamativo fue que durante todo el capítulo, nadie explicó la ausencia de la figura central del espacio, lo que dejó a la audiencia confundida.

El misterio llamó aún más la atención porque, en su última inasistencia, Diana había comunicado personalmente su ausencia por enfermedad a través de Instagram. Esta vez, el silencio fue absoluto, lo que encendió las redes y abrió la puerta a todo tipo de rumores.

Claudia Ossandón, influencer experta en farándula, no tardó en dar su versión y apuntó a un posible motivo de peso: la salud de la madre de Diana, quien enfrenta un cáncer complicado, y ahora último habría estado hospitalizada.

Ossandón publicó fotos que le llegaron de manera anónima, donde se ve a Cecilia en una clínica de la capital durante la noche del martes, y el mensaje que acompañaba las imágenes indicaba que Rose Marie Fonck, de 90 años, habría sido internada.

PURANOTICIA