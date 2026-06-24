Canal 13 refuerza su reality «Vecinos al límite» con el ingreso de Gonzalo Egas

Canal 13 confirmó que nuevos rostros se sumarán a su reality «Vecinos al límite», con el objetivo de iniciar una nueva etapa y repuntar en las cifras de audiencia.

Bajo este contexto, uno de los nombres que ingresarán al espacio de telerrealidad es el de Gonzalo Egas, recordado ganador del reality «La Granja».

En declaraciones a Soy Chile, el deportista indicó que "viendo el programa, me gustó, siento que hay buena onda. Como que te atrae a la competencia, a la convivencia, más que a esos conflictos tan rudos que hay en otros realities".

De igual forma, sostuvo que "encuentro chora la dinámica de barrio, la lucha por mejorar tu calidad de vida. Estoy encantado, en un momento también entretenido de mi vida. Ya no soy un pendejo, y que me llamen a esto reconforta".

Egas, de 50 años, también dio cuenta de sus expectativas en el reality: "Mi mentalidad sigue ganadora, pero voy a tener que ser muy astuto para prolongar mi estancia en el programa y ser súper estratégico para poder ir avanzando", sentenció.

Cabe hacer presente que el nuevo integrante de «Vecinos al límite» conce a algunas de sus figuras que hoy residen en el barrio instalado en Calera de Tango, como Joche Bibbó, Agustín Pastorino, Camilo Huerta y Nabila del Mar.

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