Un eventual quiebre sentimental entre Camila Andrade y el empresario Jorge Yunge comenzó a instalarse en los programas de farándula, luego de que surgieran señales que apuntarían al término de la relación, pese a que ambos habían anunciado su compromiso matrimonial en agosto pasado.

Una de las principales pistas fue la eliminación de fotografías y publicaciones de Yunge en las redes sociales de la ex Miss Chile, incluido el registro donde habían anunciado sus planes de matrimonio. Esto llamó especialmente la atención considerando que, según comentaron en televisión, Andrade habría participado recientemente en una prueba de vestido de novia.

El tema fue abordado en «Zona de Estrellas» y posteriormente en «Alfombra Roja», donde el periodista Michael Roldán aseguró que manejaban antecedentes sobre una posible separación desde hace varios días.

Fue Cecilia Gutiérrez quien entregó una de las versiones más concretas sobre los motivos del supuesto quiebre, apuntando a problemas de celos.

"Para él eran insoportables los celos, me dicen que lo celaba por todo, entonces él decidió irse", afirmó la periodista, quien agregó que Yunge habría abandonado el domicilio que compartían hace aproximadamente 15 días.

La comunicadora también sostuvo que Camila Andrade habría devuelto el anillo de compromiso después de que el empresario dejara la vivienda.

Hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado públicamente el término de la relación ni los motivos que habrían provocado el supuesto distanciamiento.

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