Cae hijo del comediante Mauricio Flores por tráfico de drogas: transportaba 18 kilos de cocaína hacia Santiago

Danko Flores Cid, segundo hijo del reconocido humorista y figura televisiva Mauricio Flores, fue detenido en la Región de Tarapacá luego de ser sorprendido transportando una importante cantidad de sustancias ilícitas con destino a la Región Metropolitana.

Según confirmó Cooperativa, el hombre se desplazaba a bordo de una camioneta en dirección a Santiago, en cuyo interior transportaba 18 paquetes de cocaína, equivalentes a 18 kilos de la sustancia ilícita.

El procedimiento se llevó a cabo el pasado 27 de octubre en el control aduanero de Quillagua, cuando el imputado intentaba salir de la región. La situación fue detectada por funcionarios de Aduanas, quienes, mediante el uso de un escáner, lograron descubrir la droga que se encontraba oculta en el tablero del vehículo.

Tras su detención, Flores Cid fue puesto a disposición de la justicia y formalizado ante el Tribunal de Garantía de Pozo Almonte por el delito de tráfico de drogas. A petición de la Fiscalía Local del Tamarugal, el tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva, al considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

El fiscal jefe del Tamarugal, Milton Torres, entregó detalles sobre la indagatoria y las diligencias que se están desarrollando para esclarecer la dinámica de los hechos: "Los paquetes se encontraban ocultos en una parte del vehículo".

Asimismo, la investigación busca reconstruir el recorrido realizado por el imputado y establecer la posible red vinculada al traslado del cargamento.

"Se busca establecer por qué la droga estaba siendo trasladada fuera de la región y cuáles eran las condiciones en que el imputado la transportaba".

En esa línea, Torres precisó que las diligencias contemplan "el análisis del teléfono celular del detenido y el levantamiento de información que permita esclarecer las circunstancias del traslado", además de establecer eventuales vínculos con otras personas involucradas.

Finalmente, el tribunal fijó un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación. Durante ese período, Danko Flores permanecerá en prisión preventiva, mientras la Fiscalía continúa con las diligencias destinadas a esclarecer los hechos.

PURANOTICIA