Bombo Fica anuncia su retiro de los grandes festivales: Olmué será su última presentación

Una etapa de su trayectoria artística comenzará a cerrar Bombo Fica, quien sorprendió al anunciar que dejará de participar en los grandes eventos y que su próxima presentación en el Festival del Huaso de Olmué marcará un hito en su despedida de los escenarios masivos.

El comediante entregó la noticia durante el lanzamiento de la programación del certamen, donde confirmó que la edición de 2027 será, según sus propias palabras, el último gran festival de su carrera.

"Yo me retiro de los grandes eventos. Ya no voy a los grandes festivales, creo que este es el último grande que voy a hacer", afirmó.

La decisión también tiene un componente personal. El humorista planteó que existe un momento adecuado para poner fin a una trayectoria profesional y aprovechó de referirse al debate sobre la edad de jubilación, a propósito de recientes declaraciones de Mario Kreutzberger, Don Francisco, respecto de la necesidad de revisar los actuales sistemas previsionales.

En esa línea, Bombo Fica defendió mejores condiciones para los trabajadores que llegan a la etapa de retiro y sostuvo que los países deben hacerse responsables de quienes contribuyen a su desarrollo. "Creo que ha llegado mi hora y así empiezo un retiro de los escenarios y parto con los grandes eventos", expresó.

En conversación con La Cuarta, el artista recordó además que su primera aparición televisiva ante el público ocurrió precisamente en Olmué, en 2009, por lo que su regreso en 2027 tendrá un significado especial: será su última presentación en un festival en vivo.

El comediante también explicó que quiere cerrar su carrera en un buen momento artístico y no cuando su espectáculo haya perdido vigencia. En cuanto a un eventual regreso al Festival de Viña del Mar, fue categórico: descartó esa posibilidad "ni por toda la plata del mundo".

PURANOTICIA