Bombo Fica alzó la voz y lanzó tajante respuesta a dichos de Claudio Reyes: “Para mi no existe”

Días atrás, en el programa emitido a través del canal de YouTube “Facho Cola” llamado “Viernes Troll”, el comediante Claudio Reyes tuvo duras críticas para su colega, el humorista Bombo Fica, a quien acusó de “resulta que metía sus tips, metía su ideología entre medio de los chistes”.

Lo anterior, en el marco que el ex “Japenning con Ja” se encontraba comentando un supuesto pago de $100 millones realizado a Daniel Fica, nombre real del comediante, para presentarse en el Festival del Huaso de Olmué.

“¿Cómo puede vivir con esa plata? Comunista, po’”, agregó el intérprete de “Charly Badulaque”, asegurando que “yo era amigo de él. Yo soy testigo de un festival, en mi pueblo, en Longaví, donde le fue fantástico y le pagaron una millonada que no te la puedes explicar”.

Bajo este contexto, quien decidió salir a alzar la voz fue el propio Bombo Fica, quien conversó con el espacio de TV+ “Sígueme y Te Sigo”, donde de entrada expresó: “Quiero aclarar que yo nunca he sido amigo de él”.

“No, nunca, eso es mentira, nosotros nos conocíamos, jugábamos a la pelota, nos encontrábamos en un algún show… Teníamos una relación digamos cordial de colegas. Pero yo no le conozco ni su familia, él no conoce ni la mía, nunca hemos compartido como amigos”, agregó sobre su relación con Claudio Reyes.

“La verdad es un tema que no me interesa lo que diga Claudio Reyes, porque para mí Claudio Reyes no existe”, lanzó el comediante, refiriéndose puntualmente a la crítica que lanzó Reyes sobre sus rutinas, asegurando que “lo que yo hago en mi trabajo es una crítica social, yo critico el modelo, el sistema, pero nunca he hablado de política ni he marcado ni siquiera mi posición, es más, me burlo de eso en el escenario. Incluso va gente de derecha a ver mi show, esto es bastante transversal”.

“No tiene que ver con que yo tenga una opción o una opinión política”, explicó, agregando que “mis espectáculos son totalmente transversales, nunca he hecho nada con alusión a lo político partidario”.

“No vale la pena desgastarse en algo que puede decir un personaje el cual para mí no tiene ninguna importancia, no existe para mí. Solo aclarar que nunca fuimos amigos”, concluyó tajante sobre los dichos de Claudio Reyes.

PURANOTICIA