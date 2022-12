Blanca Lewin regresa a TVN con programa especial sobre el golpe militar: “Se vienen cositas”

La actriz nacional Blanca Lewin, anunció a través de sus redes sociales su regreso a TVN, esta vez como el nuevo rostro del área cultural de la estación televisiva.

La intérprete regresará a la señal pública, donde fue parte de destacadas producciones como “La Fiera”, “Iorana”, “Romané”, “Pampa Ilusión”, “Los Pincheira”, entre otras, esta vez a realizar “Chile 50”, un espacio que conmemora los 50 años del golpe militar de 1973.

Desde el interior de TVN, indicaron que el proyecto “comprende una programación especial durante todo el año con contenidos de interés social y de relevancia histórica, que incluirá ficción y no ficción”.

“Como dice la gente en un derroche de creatividad, “SE VIENEN COSITAS”, expresó por su parte Lewin en su cuenta personal de Instagram, añadiendo que “estoy muy contenta de volver a TVN que fue mi casa durante muchos años. Entro y me saludan, conozco el lugar y me siento muy cómoda en este espacio”.

“Por eso volver con estos nuevos aires del área cultural, que uno rememora lo que se hacía antes, donde los programas hacían eco en la ciudadanía, les interesaba y lo seguían. Me tocó también participar en algunos de esos programas, por eso me da mucho gusto volver a TVN”, añadió sobre la importancia de incorporarse al nuevo proyecto, del cual aún no se conoce la fecha de estreno ni sus horarios.

