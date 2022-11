Benjamín Vicuña anunció que lanzará su propio libro en homenaje a su fallecida hija Blanca: “Es un libro sanador”

El actor nacional Benjamín Vicuña fue el más reciente invitado al estelar de Canal 13 “Todo por Ti”, en el que mantuvo uno íntima conversación con la exMiss Universo, Cecilia Bolocco, donde recordó a su fallecida hija Blanca.

“En estos 10 años, ha sido un viaje como familia de amor, donde la ausencia se transforma en presencia, donde esa persona entre chistes, mi hija o mis hijos, se ponen celosos porque hay más fotos de Blanca que de ellos en mi casa, y toman un lugar muy especial”, relató el intérprete, asegurando que “yo nunca voy a hablar de detalles, ni cosas que tengan que ver con intimidades de una familia de cómo se transitó ese momento. No quiero bajar líneas y dar consejos, pero aprendes a encariñarte con esa figura que te acompaña siempre como un ángel, una sombra, o una figura abstracta”.

En esta línea, indicó que la inesperada partida de Blanca “es una de las razones por las que no le tengo miedo a la muerte, por las que trabajo, y no hay una cosa que no haga, o si algo me emociona se lo dedico a ella. De a poco, en estos años, he tratado de transmitir eso”.

Bajo este contexto, el chileno reveló que se encuentra en el proceso de lanzamiento de su propio libro, el cual está dedicado a Blanca vicuña, su pequeña hija, en el que trabaja junto a editorial Planeta. “A propósito de las redes sociales, yo fui escribiendo todos los cumpleaños, aniversarios, textos como cartas a mi hija, y estos se transformaron en un rito y tuvieron mucha repercusión”, relató.

“Me di cuenta de que mucha gente estaba pasando lo mismo. Es un libro, por un lado sanador, también puede ser de autoayuda para muchas personas, puede ser un ejercicio, un homenaje abstracto, y es un ejercicio de escritura, y cuando me invitan dije: ‘Mira qué bonito’”, concluyó sobre su nuevo proyecto.

