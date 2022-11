Bárbara Rebolledo sobre su experiencia como constituyente: “Nunca me volvería a postular”

La noche de este lunes, Canal 13 emitió un nuevo capítulo de su programa de trasnoche “Buenas noches a todos”, donde Eduardo Fuentes recibió como invitada a la comunicadora Bárbara Rebolledo.

En la íntima conversación, la ex figura televisiva abordó su experiencia de constituyente en la Convención Constitucional, lo que describió como algo “épico”.

“Me pasó que, como te decía hace un ratito, cuando yo estaba haciendo un programa en TV+, me tocó el estallido social ahí, y cuando yo vi eso, como periodista yo siempre había sido muy crítica de los políticos en general, al trabajo del Congreso, bueno, al Legislativo, al Ejecutivo, entonces, como periodista es súper fácil tomar distancia, mirar, y criticar y todo”, comenzó señalando Rebolledo.

“Cuando veo eso, y veo que se está quemando la ciudad donde yo crecí, Talca. El mercado, que estaba a tres cuadras de mi casa, la pescadería del señor donde nosotros comprábamos el pescado, yo decía: ‘Dios mío, a lo que hemos llegado’ y hay que hacer algo. Entonces, dije, como dice nuestro actual Presidente, que ‘otra cosa es con guitarra’, así que voy a cruzar el río y me voy a meter a esta cuestión”, añadió sobre sus ganas de incursionar en la política.

Sobre su experiencia, relató que “no me gustó el proceso eleccionario (…) después fue duro el trabajo al interior de la Convención, pero si tú me dices si lo repetiría, sí lo repetiría como experiencia, pero nunca me volvería a postular. Es bolita de cristal: vas a entrar a la Convención, nada de lo que propongas se va a aprobar, va a ser súper duro para aquellos que están en tu sector. En fin, te van a ningunear, te van a maltratar, todo esto, pero también vas a conocer gente bonita y todo. ¿Vuelves a meterte? Sí, vuelvo a meterme”.

“Volver a presentarme en un cargo de elección popular, por el momento, yo no sé si estoy con estrés postraumático, pero creo que todavía no. Es que escribir una Constitución, para aquellos que amamos la historia, era algo así como épico, como dirían lo cabros jóvenes ahora”, concluyó en su visita a “Buenas noches a todos”.

