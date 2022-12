Bajista de Rage Against the Machine revela que fue diagnosticado con cáncer de próstata: “Me culpo a mi mismo”

El bajista de la banda estadounidense Rage Against the Machine, Tim Commerford reveló que se encuentra atravesando un complejo estado de salud, al ser diagnosticado este año con cáncer de próstata.

“He estado lidiando con una mierda bastante seria. Justo antes de irme de gira con Rage, me extirparon la próstata y tengo cáncer de próstata”, indicó el artista en conversación con la revista “Spin”.

“Fui a obtener un seguro de vida, pero mis números de PSA (antígeno prostático específico) aumentaron. No pude conseguirlo. No me asegurarían. Al principio, el número era muy bajo, como un punto y algo. Lo observé en el transcurso de un año y medio, y siguió elevándose más”, reveló el artista sobre el diagnóstico, añadiendo que “finalmente, me hicieron una biopsia y descubrieron que tenía cáncer, así que me sacaron la próstata (...) Me culpo a mi mismo. Debería haber dicho: 'Mis números están elevados y ¿qué significa eso realmente?'. Debería haberlo tomado más en serio”.

“Es un viaje psicológico brutal (...) el sufrimiento físico después de la cirugía, nunca había sentido un dolor así. He hecho mucho deporte, el ciclismo de montaña y este tipo de cosas, y siempre he sentido que tenía una tolerancia muy alta al dolor y esta mierda me puso de rodillas”, aseguró sobre la operación, la que tuvo lugar en julio de este año.

“Después de que el dolor desapareció, todavía no he podido levantarme, a pesar de que estoy haciendo ejercicio y haciendo una mierda, pero psicológicamente, el daño es severo. Es muy difícil para mí no desmoronarme y emocionarme”, agregó Commerford en conversación con el medio mencionado anteriormente.

“Ahora estoy en la situación en la que estoy, que es aguantar la respiración durante seis meses (...) Va a ser un largo viaje, espero. Mi papá murió a los 70 años de cáncer y mi mamá murió de cáncer a los 40 años”, concluyó el músico.

PURANOTICIA