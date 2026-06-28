Bad Bunny detiene concierto en Londres para enviar apoyo a Venezuela

Una pausa en medio de su concierto en Londres bastó para que Bad Bunny enviara un mensaje de apoyo al pueblo venezolano, que durante la última semana ha enfrentado las consecuencias de una serie de terremotos.

El momento ocurrió la noche de ayer, cuando el artista puertorriqueño se presentaba ante miles de asistentes en el estadio del Tottenham Hotspur. En medio del espectáculo, decidió detener la música por unos instantes para dedicar unas palabras a quienes se han visto afectados por la emergencia.

Frente al público, el cantante expresó: "A nuestros hermanos, nuestras hermanas de Venezuela. Todos los latinos en el mundo estamos en sintonía con ustedes. Les enviamos mucha fuerza, ustedes son un país muy fuerte".

El gesto fue ampliamente difundido en redes sociales, donde cientos de usuarios destacaron el respaldo del intérprete de "DtMF" hacia Venezuela en medio del complejo escenario que atraviesa el país.

A las muestras de solidaridad también se sumaron otros artistas latinoamericanos. Entre ellos, J Balvin, Maluma y Ricky Martin, quienes utilizaron sus redes sociales para enviar mensajes de apoyo a las familias afectadas y reconocer la labor que realizan los equipos de rescate.

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