Aseguran que Pamela Díaz dejaría Canal 13 tras desacuerdos por proyectos digitales

Un supuesto quiebre entre Pamela Díaz y Canal 13 marcaría el futuro televisivo de la conductora, quien estaría evaluando dejar la estación luego de diferencias por una serie de proyectos para el área digital, según revelaron en el programa «Zona de Estrellas».

La información fue entregada por la periodista Fanny Mazuela, quien sostuvo que «La Fiera» terminaría de grabar los ocho capítulos que le restan de «Vértigo Extremo» antes de concretar su eventual salida.

De acuerdo con la panelista, Díaz habría propuesto iniciativas digitales con la intención de asumir un rol ejecutivo y desarrollar contenidos sin necesariamente estar frente a las cámaras. Sin embargo, pese a que inicialmente habría recibido una respuesta favorable, posteriormente le habrían comunicado que los proyectos no seguirían adelante.

Esa situación habría motivado su decisión de abandonar el canal. Según lo comentado en el espacio de Zona Latina, la animadora podría concentrarse en Once, su plataforma de streaming, que ha ganado presencia en los últimos meses.

Hasta ahora, los antecedentes corresponden a lo expuesto en el programa televisivo y no se ha informado, ni por la comunicadora ni por el canal, una decisión oficial respecto de la eventual salida de Díaz.

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