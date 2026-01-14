Aseguran que Constanza Capelli tendría una nueva pareja: “Me llegaron unas fotos…”

Desde que salió de la casa de Gran Hermano, Constanza Capelli, pasó a vivir bajo la lupa permanente del espectáculo. Cada paso que da y, sobre todo, cada acercamiento amoroso, despierta los rumores entre sus seguidores.

Y aunque su nombre ha sido arrastrado por varios rumores —incluido el de Jorge Valdivia—, lo cierto es que el único vínculo amoroso confirmado fue el que tuvo hace un par de años con el influencer peruano Luis Miguel Castro.

Pero al parecer, el corazón de Conny vuelve a latir con fuerza. Porque mientras ella guarda silencio, las redes sociales hacen su trabajo. Así lo dejó entrever Cecilia Gutiérrez, quien encendió las alarmas desde su Instagram al asegurar que la bailarina y figura de Fiebre de Baile estaría iniciando un coqueteo que ya no pasa tan piola.

¿La pista clave? Un misterioso galán que habría subido imágenes junto a Capelli y que luego las hizo desaparecer. Claro que en internet nada se borra del todo. Los registros alcanzaron a ser capturados y terminaron en manos de Miss Bombastic, quien no dudó en exponer el material y avivar el cahuín.

"Me llegaron unas fotos de Conny Capelli y su nueva conquista. Estuve preguntando y me dicen que ella efectivamente está conociendo a alguien; no es que esté pololeando, ni nada muy formal todavía, pero está conociendo, saliendo con alguien, han tenido un par de citas. Él subió a sus "mejores amigos" unas fotos que luego borró, por supuesto. Pero ya era tarde. Las PDI del Instagram ya habían sacado pantallazo. Se las comparto", señaló Ceci.

¿Nuevo amor en camino o solo un affaire pasajero más para la lista de Coni? El tiempo y las redes lo dirán.

