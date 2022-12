Antonella Ríos y su distanciamiento de las teleseries: “Quizás soy mala actriz”

La noche de este jueves, Canal 13 emitió un nuevo capítulo de su estelar “Socios de la Parrilla”, donde Francisco Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot recibieron como invitados a los actores Juan Falcón y Antonella Ríos.

Esta última recordó unos anteriores dichos, cuando en el podcast “Impacto en el Rostro”aseguró que después de realizar la teleserie “Brujas” “nunca más existí para el medio dramático chileno”, asegurando que “yo soy la única ‘bruja’ que nunca más volvió a actuar en teleseries”, declaraciones que Saavedra solicitó que se explayara.

“Es verdad, no me pregunten a mí, quizás soy mala actriz”, expuso Ríos, agregando que “antes lo veía con dolor, yo decía ‘¿por qué no?’, entonces pasó el tiempo, lo procesé y dije bueno (será nomás)”, asegurado, indicando que “finalmente la actuación para mí fue derivar en las comunicaciones, y eso sí me gusta hacerlo; animar y todo eso”.

“Hablando en serio, no tengo idea; y como estoy en una etapa zen, como que ya no me importa, ya no quiero revancha”, complementó Antonella, continuando con que ahora no quiere “nunca más actuar”.

PURANOTICIA