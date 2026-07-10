Antonella Ríos demandará a Sergio Rojas por revelar su diagnóstico médico y él responde con furia

La amistad y relación laboral entre Antonella Ríos y Sergio Rojas llegó a su fin de manera definitiva. La actriz confirmó que presentará acciones legales contra el periodista y contra su excanal, Zona Latina, acusando maltrato laboral y la divulgación de información médica confidencial.

Durante una entrevista en Plan Perfecto, de Chilevisión, Ríos explicó que la decisión se originó luego de que Rojas, quien era su empleador, hiciera públicos antecedentes relacionados con su estado de salud mientras ella se encontraba con licencia médica.

“Yo demandé al canal y mañana presento la demanda contra Sergio Rojas, que tiene que ver con situaciones de maltrato en el ejercicio del trabajo”, declaró la actriz.

En esa misma línea, sostuvo que el comunicador reveló información privada en otro espacio televisivo. “Él emitió mi diagnóstico médico a través de las pantallas de otro canal, diciendo todo lo que yo tenía en el fondo... Eso también mi abogado lo consideró gravísimo”, afirmó.

Ríos también descartó que la decisión de recurrir a la justicia haya sido influenciada por sus actuales compañeros de panel, entre ellos Francisca García-Huidobro.

“La Fran no me dijo, no me aconsejó, no me persuadió a que yo hiciera esto, ni nadie", aclaró, agregando que "desde ahora en adelante esto va a ser más discreto. Ya no voy a hablar más de este tema porque es un tema legal".

Respecto a su salida del programa Qué te lo digo, la actriz reconoció el impacto emocional que vivió durante ese periodo.

“Me fui del programa por varias circunstancias. Pero también principalmente para hacerme respetar a mí, fue un momento difícil y, además, cada vez que hablo de Sergio me llenan de hate (odio), pero yo tengo que contar también mi historia y mi verdad”, expresó.

La reacción de Sergio Rojas no tardó en llegar. Durante una emisión de Qué te lo digo, el periodista respondió con duras críticas hacia su excompañera, a quien calificó como una persona "extremadamente insegura", además de realizar descalificaciones sobre su vida privada y su aspecto físico.

“Esa hue... me tiene las pelotas bien hinchadas, yo he sido muy decente con ella”, manifestó el conductor, desoyendo las advertencias de su compañera Paula Escobar para moderar sus palabras.

Posteriormente, Rojas lanzó una advertencia en caso de que la acción judicial se concrete.

“Yo lo único que le voy a decir es que mañana no la quiero ver llorando si yo abro la boca (...) Yo voy a esperar, ojalá que me ponga la demanda, porque ahí se me va a olvidar toda la decencia", afirmó.

A continuación, agregó: "Entonces no me venga esa hue..., que después no me vaya a andar llorando, que ando contando cosas familiares... A mí me empiezas a huebiar y a tocar las pelotas, atenta a dónde voy y atenta hasta dónde llego”.

El conflicto, que comenzó por diferencias relacionadas con el ámbito laboral y la privacidad de información médica, escaló a una disputa pública que ahora será abordada en la justicia, luego de las acciones legales anunciadas por la actriz.

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