Anita Alvarado y los detalles de cruel golpiza de la que fue víctima en Japón: “Yo quería terminar con él”

Anita Alvarado fue la más reciente invitada al programa de Pamela Díaz emitido a través de YouTube “Sin Editar”, donde abordó diversos aspectos de su polémica vida.

Bajo este contexto, la “Fiera” le consultó a la ex Geisha chilena sobre una violenta relación que mantuvo en Japón, la cual abordó en su libro.

“Yo quería terminar con él porque trajinó mi cartera, no me gusta que me trajinen mis cosas”, momento en el que aclaró que cuando se refirió a que este “le había sacado la cresta mucho rato”, se refería que fueron horas de golpes, razón por la que terminó con “la cara reventada”.

“Trajinó mi cartera, sacó las llaves, fue a mi departamento, trajinó mi departamento”, continuó con su relato, momento en el que esta persona le confiesa lo ocurrido, Anita le expresa que “yo no puedo estar con alguien así”, frase por la cual comenzó a agredirla fuertemente.

“Me arrastré para bajarle las revoluciones, ‘perdón amor, yo he sido cruel contigo, pero vamos a estar juntos, vamos a ser felices’, le lloré hasta que me soltó. Le dije: ‘amor, ¿tú no vas a ir a trabajar?’, yo ya estaba sangrando”, momento en que espero que se fuera para llamar a un amigo de este para que la llevara al hospital.

“Ahí estuve (un tiempo), de ahí me fui a Tokio, de Tokio a Chile, y según yo nunca más, pero el hueón me siguió hasta el aeropuerto”, concluyó sobre el traumático episodio.

PURANOTICIA