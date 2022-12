Anita Alvarado lanzó sus dardos contra Daniela Aránguiz en polémica transmisión en vivo: “Eres tan agrandada y patética”

La tarde de este domingo, a través de una transmisión en vivo por redes sociales, Anita Alvarado cumplió su promesa, y se lanzó con todo contra la ex chica “Mekano” Daniela Aránguiz, tal como lo había prometido luego de que ella arremetiera contra su hija Angie.

“No tengo la culpa de que no pescaran en serio a tu hija y que tú le enseñaras a no tener valor de meterse con hombres casados y con familia”, fueron parte de los dichos de la actual panelista de “Zona de Estrellas”, lo que no le gustó nada a la “geisha chilena”, quien había prometido que realizaría declaraciones que la harían llorar.

“Han sido muchos años de silencio, la verdad. Quiero empezar diciendo que mi hija es muy feliz, tiene una pareja que la ama y la respeta. Entonces, Aránguiz, cagaste fuera del tiesto porque la pelea era conmigo, pero la metiste a ella”, comenzó señalando Alvarado en la transmisión en vivo en su cuenta personal de Instagram.

“La Angie tenía 17 años y sí, estuvo con tu marido. El que yo sea prostituta fue hace demasiado… Fui, y fui la mejor. Y es una estupidez seguir diciendo eso tan básico. Además, entonces, ¿tu marido qué es? Es un maraco, porque no cobra”, indicó sobre el exfutbolista Jorge Valdivia, añadiendo que “conocí a tu marido en mi casa. Fuiste gorreada, sí. Creo que a los 17 años una cabra quiere experimentar o conocer gente, y él la buscó. Yo la historia la supe después, y bien clarita, gracias al padre de él y gracias a mi hija, porque me la explicó muy bien”.

“El ‘Mago’ llegaba en taxi a la casa. En el condominio lo conocían todos. Creo que no es nada atractivo… Cuando yo lo pillé dentro de mi casa dije ‘qué pasó aquí’. Ahí yo corté, hice que cortaran la relación. Yo, Anita Alvarado, a la que le dices prostituta”, agregó Anita.

“Tu marido estaba absolutamente enamorado de mi hija, hasta las patas. Entonces, yo, en mi posición, vi que no era correcto porque Angie tenía 17. Yo podría haberlo denunciado”, complementó en sus dichos, asegurando que “el Mago sufrió mucho porque le lloraba y le rogaba a la Angie, pero soy testigo y yo le dije a mi hija que no más. Y no fue una vez. Ellos andaban. Yo no sé qué le encontraba”.

Bajo este contesto, Alvarado reveló que cuando Angie lo dejó, Jorge Valdivia “se desesperó y tu suegro fue a hablar a la casa conmigo. Y me propuso que por favor Angie no terminara con él, porque a ti te iban a dejar, porque no lo calientas, porque no está enamorado de ti. Solamente porque Angie le dijo que no, no te dejaron”.

“Entonces, tu suegro y tu marido desesperados. Fue a proponerme que no nos iba a faltar nada y que no denunciara al ‘Mago’ por andar con una menor de edad. Él dijo que estaba enamorado y que estaba sufriendo. ¿Querías escuchar esto?”, continuó, indicando que “él llamaba a mi hija y le daba las gracias, y le decía que por favor volvieran, después de la demanda. Y yo te veía en televisión haciendo el ridículo, diciendo que las mujeres andaban detrás de tu marido. Por favor”.

“Tan tacaña y miserable, después saliste en un programa diciendo que eran tan felices, pero él le contaba todo a la Angie… Creo que fue pasión de un tiempo contigo y listo, porque te ha cagado toda la vida con diferentes personas”, agregó, hablándole directamente a Aránguiz, indicándole que “eres increíblemente agresiva y atrevida al decirle a otras mujeres que persiguen a tu marido por plata. No sé qué estás peleando con las mujeres. Pelea con tu marido, porque es él quien te falta el respeto”.

“Yo invito al Mago a ver si me va a desmentir, porque si lo hace, va a quedar otra cagada más grande. Miéntele a la tonta que te quiera creer”, expresó hacia el ex deportista, añadiendo que “te estoy dando lo que tú le haces a otras mujeres. Crees que con plata eres más grande, más mujer. Tienes dinero y da gracias a Dios que tienes, pero eres tremendamente infeliz, porque a alguien que la engañan así, y que todo el país sabe… qué lata”.

Para concluir, Anita lanzó duros descargo contra la ex integrante de “El Discípulo del Chef”, a quien expresó que “no eres graciosa ni entretenida, no eres linda, eres tan agrandada y patética. Deja de tratar mal a la gente, a las mujeres, a tus compañeras”.

Los dichos de Anita Alvarado fueron esperados ansiosamente por todos sus seguidores en redes sociales, superando las 80 mil personas conectadas en la transmisión en vivo.

PURANOTICIA