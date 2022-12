Angie Alvarado alza la voz ante conflicto entre Daniela Aránguiz y Anita Alvarado: “Infeliz, frustrada, mediocre y envidiosa”

En medio del escándalo en que se encuentran Daniela Aránguiz y Anita Alvarado, luego de que esta última revelará detalles de la infidelidad del ex futbolista Jorge Valdivia con su hija Angie Alvarado, fue precisamente ella quien decidió alzar la voz.

“Tu marido estaba absolutamente enamorado de mi hija, hasta las patas. Entonces, yo, en mi posición, vi que no era correcto porque Angie tenía 17. Yo podría haberlo denunciado”, fueron parte de los dichos de Anita en una transmisión en vivo, quien añadió que “no eres graciosa ni entretenida, no eres linda, eres tan agrandada y patética. Deja de tratar mal a la gente, a las mujeres, a tus compañeras”.

“¿Qué culpa tengo yo que Jorge no haya tomado en serio a su hija, que le haya mentido con que quizás la amaba? Un hombre que ama a una mujer no le importan los hijos ni nada, deja todo y se va con ella. Perdón si fui la piedra en el camino que hizo que no prosperara ese amor”, replicó por su lado la panelista de “Zona de Estrellas”.

Luego de un completo hermetismo, ahora fue la propia ex participante de “Peletón” quien decidió referirse al tema, y lo hizo con una enigmática publicación en sus redes sociales.

“Las personas felices no pierden el tiempo haciendo mal a los demás”, comenzó señalando en un escrito compartido a través del formato historias de su cuenta personal de Instagram, en el que añadió: “El mal es una cosa para gente infeliz, frustrada, mediocre y envidiosa. Tú sigue brillando”.

