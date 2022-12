Andrés Caniulef sobre fallida propuesta de matrimonio: “Me pidió el anillo de vuelta”

La noche de este martes, Canal 13 emitió un nuevo capítulo de su estelar “Juego Textual”, donde Sergio Lagos recibió como invitado al periodista de espectáculos Andrés Caniulef.

En la distendida conversación, el ex panelista de “Me Late” recordó diversas anécdotas a lo largo de su vida, como cuando estuvo comprometido, matrimonio que finalmente no se llevó a cabo, por lo que le solicitaron la devolución del anillo de compromiso.

“Viví una muy linda relación de pareja el año 2017, que me significó llegar a un compromiso. Tuve una pedida de matrimonio de ensueño en Disney. Pero la relación llegó a su fin mucho antes de que se concretara el matrimonio”, comenzó relatando, añadiendo que “él ya había comprado los anillos. Fue plata que él invirtió, así que me lo pidió de vuelta. Y yo se lo devolví (…) Me dio tanta rabia, lo encontré mala clase. Yo fui, achiqué el anillo bien chico y se lo devolví”.

“El recuerdo de esa relación es lo más lindo. El anillo era una cosa material”, añadió, revelando que “esta es una discusión que he tenido con varias amigas, y muchas se negarían a devolverlo, porque sienten que es parte de un acuerdo. Pero yo, como vivo las relaciones más a la par, creo que él invirtió, y tenía todo el derecho de pedirlo de vuelta”.

Sobre el término del romance, Caniulef desclasificó que “existía una idea de matrimonio, pero no había un proyecto claro de lo que queríamos hacer”.

“Teníamos ideas totalmente distintas. Él quería casarse en un hotel, algo mucho más formal. Yo quería una pool party”, explicó entre risas, continuando con que él le solicitaba muchas cambios en su vida, “desde la forma en la que yo tenía de vivir, que era mucho más simple (...) la ropa incluso, ese tipo de cosas”.

“Yo era muy tiro al aire y él trató de ordenar mi vida. En ese sentido, el hecho de transformarse en alguien que buscara ordenar tu vida no era algo bueno, porque las relaciones deben ser un complemento”, concluyó sobre la relación que no prosperó.

