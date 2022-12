Andrés Caniulef alzó la voz ante dichos de Claudio Reyes contra José Antonio Neme: “Un discurso de odio”

La noche de este martes, Canal 13 emitió un nuevo capítulo de su estelar “Juego Textual”, donde Sergio Lagos recibió como invitado al periodista de espectáculos Andrés Caniulef, quien aprovechó la pantalla para referirse a los recientes dichos emitidos por Claudio Reyes contra José Antonio Neme.

“Al hue... del Mega que está con la Karen, la señora del MEO. Se fue al chancho tu socio. Se fue al chancho, hue... le falta un día aparecer vestido de mujer, nomás”, fueron parte de los dichos del ex “Jappening con Ja”, quien añadió que “no, está demasiado... tú sabís que yo no soy homofóbico o no sería amigo tuyo, pero ya me enferma. A mí me gusta el hue... porque es inteligente, pero es demasiado. Uy, tantos modos, tan mara... que sale. ¿Cómo lo permite el canal? Es molesto”.

“Es parte de un pensamiento arraigado en gran parte de la sociedad chilena, creer que la forma de actuar de una persona puede calificar su calidad laboral es un acto discriminatorio”, indicó el ex panelista de “Me Late”, calificándolo como “un discurso de odio”.

“Cuando él dice ‘no soy homofóbico’ está siendo tremendamente homofóbico”, hizo énfasis el comunicador, quien añadió para concluir que “eso es una cultura machocentrista y heteronormada”.

