Álvaro Quezada logró triunfar con el rosco de “Pasapalabra Mundial”: “Me llevó engañado”

La jornada de este miércoles, Chilevisión emitió un especial capítulo de su programa de concursos “Pasapalabra”, donde el viñamarino Álvaro Quezada logró convertirse en el gran ganador de Pasapalabra Mundial.

Cuando le quedaban tan solo 3 segundos e competencia, el dibujante técnico de 47 años logró quedarse con el complejo rosco, al acertar con la palabra “invisible”.

De esta forma, el hombre oriundo de Viña del Mar se hizo acreedor del premio de 28 millones de pesos, más los $6.875.000 que ganó por sus participaciones, por lo que se llevó un total de $34.875.000, luego de participar durante 38 capítulos seguidos.

“Estamos muy emocionados como equipo, porque eres un jugador muy querido, especialmente por el público. Eres muy sencillo e inteligente”, expresó el animador del espacio, Julián Elfenbein.

“Esto va para mi compañera, Susana, que siempre me apoyó. Ella me inscribió al primer casting, me llevó engañado; también a mis dos hijas, Emilia y Francisca”, lanzó por su parte Quezada.

PURANOTICIA