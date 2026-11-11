Akriila da el salto internacional: la artista chilena es confirmada en el cartel de Coachella 2027

La música chilena suma un nuevo hito en el escenario internacional. Este miércoles 11 de noviembre se dio a conocer el lineup oficial del Coachella Valley Music and Arts Festival 2027, que confirmó la participación de la cantante y rapera nacional Akriila (Fernanda Sepúlveda). La artista se presentará en el reconocido Empire Polo Club, ubicado en Indio, California, Estados Unidos.

La exponente nacional, quien este año lanzó su álbum Lucy miró al mundo y notó que está girando y cuenta con trabajos anteriores como Epistolares (2024), tiene programadas sus presentaciones para los domingos 11 y 18 de abril. En ambas jornadas también actuará SZA, una de las grandes headliners del evento, que comparte ese lugar con Dua Lipa y Tame Impala. El cartel también contempla a otros destacados artistas, como Becky G, Kygo y Jorja Smith.

El salto de Akriila, una de las jóvenes exponentes del trap y el pop urbano nacional, a escenarios internacionales de gran convocatoria responde a un proceso de crecimiento y consolidación artística. Luego de su participación en Lollapalooza Chile 2026, la cantante también tuvo una destacada aparición en el Festival de Viña del Mar, donde fue invitada por Mon Laferte a presentarse en la Quinta Vergara junto a Javiera Electra. En aquella oportunidad, Laferte destacó el talento de ambas artistas ante el público: “Tengo a dos invitadas increíbles, ellas son dos artistas chilenas que yo admiro mucho”.

Con este anuncio, Akriila se suma a la lista de artistas chilenas que han llegado a uno de los escenarios musicales más importantes del mundo, siguiendo los pasos de referentes como Mon Laferte, Javiera Mena y Tomasa del Real, quienes representaron al país en la edición 2019 del certamen estadounidense.

El festival, que se realizará entre el 9 y el 11 de abril, y posteriormente del 16 al 18 del mismo mes, reunirá a una amplia variedad de figuras internacionales. Entre los nombres confirmados destacan Phoebe Bridgers, Weezer y Martin Garrix, además de una participación especial de Daddy Yankee bajo el concepto "In the Desert" y el espectáculo del argentino Milo J. Para quienes deseen asistir, la organización confirmó que “los pases estarán disponibles desde el viernes 13 de noviembre, a partir de las 12:00 horas del Pacífico (17:00 horas de Chile)” a través de su sitio web oficial.

PURANOTICIA