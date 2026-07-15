"Ahí está todo": el sanador y profundo consejo de Pedro Engel a Mariana Derderián tras la pérdida de su hijo

La actriz y conductora Mariana Derderián recibió al tarotista y astrólogo Pedro Engel en un nuevo episodio de su pódcast "Hay un después", producido por la Funeraria Hogar de Cristo, en una conversación marcada por la empatía, la vulnerabilidad y la reflexión sobre el duelo.

Durante el encuentro, ambos abordaron sus experiencias más dolorosas: la muerte del pequeño Pedro, hijo de Mariana, quien falleció a los 6 años en un trágico incendio ocurrido en mayo de 2024, y el fallecimiento de la esposa de Engel en 1980, cuando ella tenía solo 29 años.

En medio de la conversación, Derderián compartió una emotiva experiencia personal relacionada con la pérdida de su hijo, revelando un reciente encuentro con un colibrí que interpretó como una posible señal.

"El año pasado guardé el nido de un colibrí que, según yo, es el alma de los muertos que nos visita", relató la actriz. Luego agregó: "Y hace nada, hace una semana, porque esta es la época en que los colibríes están poniendo sus huevitos, llegó revoloteando uno a mi ventana".

Para Mariana, este momento significó una oportunidad de acercamiento con su hijo, aunque reconoció la frustración de no haber experimentado otras formas de conexión que esperaba.

"Como soy una persona que está tratando de que mis cinco sentidos sean seis y que, además, estén constantemente tratando de ver algo o de soñar, que nada de eso me ha pasado a pesar de las ganas que tengo", confesó.

Ante la reflexión de la conductora, Pedro Engel entregó un mensaje centrado en la calma y en dejar de buscar señales de manera permanente.

"¿Sabes dónde está todo? En el silencio. No tengas tantas ganas de nada, simplemente quédate un ratito en silencio con los ojitos cerrados y ahí está todo", le aconsejó el tarotista.

La conversación también abordó la importancia de permitirse sentir tristeza y expresar el dolor durante el proceso de duelo. Derderián contó que llegó a las grabaciones llorando y reconoció la incomodidad que a veces le provoca mostrar esa emoción.

"A veces me da vergüenza decirlo, siento que es como raro", expresó la actriz.

Ante ello, Engel respondió validando sus sentimientos y compartiendo su propia experiencia: "Tú tienes todo el derecho de llorar. Todos".

Hacia el final del episodio, Engel reflexionó sobre la relación entre la vida y la muerte, planteando que ambas dimensiones no estarían completamente separadas y cuestionando la idea tradicional sobre el más allá.

Apoyándose en las visiones de figuras como Emanuel Swedenborg y Chico Xavier, el astrólogo sostuvo que la conexión entre ambos mundos sería más cercana de lo que muchas personas creen.

"Acá y allá no es una dualidad. Es un velo muy delgadito y muy cercano", afirmó.

Además, destacó la importancia de recordar a quienes han partido desde el amor y no únicamente desde el sufrimiento. "Ellos también necesitan que les contemos un chiste, que les cantemos y los recordemos desde el amor y la luz, no desde el desconsuelo constante", recomendó.

La conversación concluyó con una reflexión sobre el duelo como un proceso de transformación: una experiencia que no debe ser eliminada ni superada de manera inmediata, sino integrada para convertir el dolor en una nueva forma de amar y recordar.

PURANOTICIA