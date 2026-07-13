Adriana Barrientos sufrió violento "portonazo" en Las Condes: a golpes le robaron su Porsche

La panelista de televisión Adriana Barrientos sufrió un violento "portonazo" en su domicilio ubicado en el barrio El Golf, comuna de La Condes, donde los delincuentes la golpearon y le robaron su vehículo Porsche.

El asalto ocurrió cuando la figura de televisión salía de su edificio. De improviso, desconocidos la abordaron, la bajaron del vehículo a golpes y la tiraron al suelo, para finalmente escapar con el vehículo de alta gama. El caso quedó a cargo de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI.

En declaraciones a radio Cooperativa, Barrientos señaló que "es la tercera vez que me asaltan en la puerta de mi casa. Es la segunda vez que se llevan un auto. La última vez que me hicieron un portonazo vinieron con metralleta y esa vez alcancé a arrancar, agaché la cabeza y pude ingresar al edificio".

Añadió que "esta vez no fue igual, venía saliendo con los dos vidrios abajo y me agarraron, traté de defenderme como pude y escogí la pistola equivocada (de los delincuentes), porque era una pistola de plástico. No pude quitar una pistola de verdad".

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