Adriana Barrientos aseguró ser víctima de amenazas de muerte: “Me iba a mandar a matar con narcotraficantes”

La ex chica reality Adriana Barrientos, realizó una compleja denuncia desde su tribuna en el programa de espectáculos de Zona Latina “Zona de Estrellas”, donde acusó ser víctima de amenazas de muerte.

La “Leona” asegura que recibió los improperios por parte de un productor a cargo de la presentación que el cantante de reggaetón Arcángel realizó en nuestro país.

La situación se habría originado cuando Barrientos solicitó la entrada que le darían a cambio de que promocionara el evento en sus redes sociales, la que cambiaron de forma arbitraria de locación.

“Amigos, estoy acá con mi equipo. Les voy a contar que hoy día hay un concierto de Arcángel, el reggeatonero. Resulta que le pedí al señor Kako Márquez que me cumpliera con el trato que habíamos acordado”, comenzó señalando.

“El asunto es que este gallo no me va a cumplir y me acaba de amenazar frente a todo mi equipo”, añadió Barrientos, asegurando que fue directamente amenazada con que “me iba a mandar a matar con narcotraficantes”.

“Amenazada de muerte. Me amenazó que traficantes vendrían a matarme. Terminando el programa me dirigiré a hacer mi denuncia y que mal por Arcángel que trabaje con esta gente”, complementó Adriana en pantalla, quien aseguró que “están llamando a Fiscalía por si me dan un recurso de protección porque esta persona ya estuvo cumpliendo condena por otros delitos. Estoy muerta de susto, prefiero hacerlo público”.

