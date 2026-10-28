"A los hombres se les perdona todo": Mariuxi Domínguez cuestiona la "doble moral" tras la reaparición de Karol Lucero en televisión

El reciente regreso de Karol Lucero a la pantalla chica, con una participación especial en el reality de Mega Volverías con tu ex? 2, desató una ola de reacciones en redes sociales. Entre los comentarios que más llamaron la atención destacó el de su excompañera de programa, Mariuxi Domínguez, quien cuestionó la recepción que ha tenido el animador tanto en los medios de comunicación como entre el público.

A través de un video publicado en TikTok, la exbailarina expresó su sorpresa por el entusiasmo que generó el retorno del comunicador, considerando las polémicas personales y las infidelidades en las que se ha visto involucrado. "Toda esta locura de emoción de 'bien, Karol' y todo este alboroto... la ola de emociones y apoyo, what the fuck", señaló. Luego, reforzó su postura con una crítica a la memoria del público: "Yo insisto en que es una unpopular opinion, pero qué frágil que es la memoria, qué frágil que es la mente".

Durante su descargo, Domínguez puso el foco en lo que considera un trato desigual hacia hombres y mujeres en el mundo del espectáculo y las redes sociales cuando protagonizan controversias personales. "Yo solamente estoy diciendo que es increíble la manera en la que a los hombres se les perdona todo y se les olvida todo", afirmó. En esa misma línea, comparó la situación con la de otras figuras femeninas que han enfrentado críticas públicas: "Tenemos igual casos de mujeres que también trabajan en medios de comunicación y que han cometido errores, o que se metieron en una relación y siguen hasta el día de hoy siendo crucificadas (...). Ahí hay una doble discusión, una doble moral".

Asimismo, la exbailarina se refirió al tono de las intervenciones de Lucero durante su participación en el encierro televisivo, cuestionando el tipo de bromas que realiza. "Llega haciendo bromas de súper alto calibre... una vez más. Yo no estoy nada en contra de él como alguien que tiene esa chispa para animación, pero hasta ahí, y siempre y cuando tenga un límite y lo sepa llevar", espetó.

Tras la rápida viralización de sus declaraciones y la cobertura mediática que calificó sus palabras como un "lapidario ataque", Domínguez decidió precisar el sentido de su reflexión para evitar interpretaciones que excedieran su postura original. "Se dieron el tiempo de escuchar que hablé por ambos, hombres y mujeres. Dije que debe haber perdón de la misma forma a ambos géneros siempre, solo que la llegada de Karol es un gran ejemplo de que si pasó algo, pues ya fue y listo. Debe ser lo mismo para ambos", puntualizó.

PURANOTICIA