A los 87 años falleció Leonardo Perucci, el actor chileno que conquistó la TV de Costa Rica

A los 87 años falleció Leonardo Perucci, reconocido actor, director teatral y presentador chileno que desarrolló buena parte de su trayectoria artística en Costa Rica.

Su muerte se produjo este martes 10 de noviembre y fue confirmada por su hija, Valeria Perucci, al medio costarricense Teletica.

El artista había enfrentado complicaciones de salud producto de una obstrucción en las arterias coronarias, por lo que debió someterse a un cateterismo el lunes 9 de noviembre. Aunque la intervención fue exitosa, su condición se agravó posteriormente.

Nacido en Antofagasta el 13 de diciembre de 1938, Perucci comenzó su carrera a los 19 años, construyendo una trayectoria que abarcó televisión, cine y teatro. Tras el golpe de Estado de 1973 vivió un período en Cuba y en 1979 se estableció en Costa Rica, donde alcanzó reconocimiento como figura del espectáculo.

Uno de sus trabajos más recordados fue la conducción de "Fantástico", programa de Teletica que se emitió entre 1985 y 1995. También participó en espacios como "Fabulosos Sábados" y "Giros".

En Chile, en tanto, integró el elenco de 14 teleseries, entre ellas producciones de Canal 13 como "Hippie", "Brujas", "Descarado" y "Papi Ricky".

Tras conocerse su fallecimiento, Chile Actores destacó su aporte al teatro nacional y su participación en algunas de las primeras teleseries chilenas, como "Los Días Jóvenes" y "Martín Rivas".

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