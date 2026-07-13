A los 78 años fallece Sam Neill, el actor tras el recordado Alan Grant de «Jurassic Park»

El actor Sam Neill, recordado por su personaje de Alan Grant en la película de Steven Spielberg, "Jurassic Park", murió de modo repentino durante la madrugada de este lunes en Sidney (Australia), a los 78 años.

Su familia confirmó la noticia en un comunicado difundido a diferentes medios de comunicación, en el que devastados explicaron que la "pérdida" del actor fue "repentina e inesperada", pero que les "reconforta el hecho de que Sam permaneciera libre de cáncer".

"Estuvo rodeado de su familia y falleció con la dignidad que caracterizó toda su vida" revelaron, sin entrar en detalles sobre la causa del fallecimiento ni sobre cómo será su despedida.

Fue en 2023 cuando el popular intérprete australiano anunció que le habían diagnosticado un linfoma de células T angioinmunoblástico, un tipo raro de linfoma de Hodgkin.

Luego de tres años de lucha alejado del foco mediático, el pasado abril reveló que se encontraba "libre de cáncer"; de ahí que sus seres queridos hayan querido reconfortar a sus seguidores aclarando que su inesperada muerte no ha tenido nada que ver con su enfermedad.

Sam fue uno de los actores australianos más populares de su generación, junto a otros nombres destacados del star system de Hollywood como Russel Crowe, Mel Gibson o Paul Hogan.

Será recordado por sus papeles en películas como la saga "Jurassic Park" (donde dio vida al escéptico paleontólogo Alan Grant), "El Piano", "La boca del miedo" y "La caza del octubre rojo".

A lo largo de su larga carrera en el mundo de la interpretación fue nominado a tres Globos de Oro y a dos premios Emmy.

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