A los 75 años muere Bonnie Tyler, la icónica voz del clásico «Total Eclipse of the Heart»

Bonnie Tyler, cantante británica conocida por éxitos como "Total Eclipse of the Heart", "Holding Out for a Hero" o "It's a Heartache", falleció a los 75 años.

Su muerte fue confirmada a través de un comunicado publicado en la página web oficial de la popular diva galesa, donde indican que "la familia y el equipo de Bonnie anuncian con gran pesar que Bonnie falleció inesperadamente en un hospital de Portugal como consecuencia de la enfermedad por la que estaba siendo tratada".

"Por ahora pedimos privacidad para afrontar esta tragedia", concluye el mensaje de la web de la artista, legendaria por su voz rasgada y sus potentes baladas.

La cantante, oriunda de Skewen, localidad del sur de Gales, llevaba desde mayo en coma inducido tras someterse a una intervención quirúrgica intestinal en Portugal.

Cabe recordar que durante el mes pasado, su portavoz afirmó que había salido del coma, pero que seguía "muy grave y en cuidados intensivos".

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