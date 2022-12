A los 56 años, fallece Brad William Henke, actor reconocido por su papel en “Orange Is The New Black”

Esta semana, se dio a conocer el lamentable fallecimiento del actor estadounidense Brad William Henke, quien es reconocido por interpretar al guardia Desi Piscatella en la popular serie de Netflix “Orange Is The New Black”.

El hombre falleció el pasado 29 de noviembre a la edad de 56 años, según consignó el portal norteamericano “TMZ”, causa de muerte que aun se desconoce.

“Brad era un hombre increíblemente amable, con una energía alegre. Un actor muy talentoso, le encantaba ser parte de esta comunidad y nosotros también lo amábamos. Nuestros pensamientos están con su esposa y su familia”, indicó el manager del intérprete, Matt DelPiano.

Brad William Henke, participó de diversas producciones, como Lost, Justified y tuvo espaciales apariciones en ER, Nash Bridges, Chicago Hope, Dexter, CSI, entre otras.

