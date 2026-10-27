¿A la Quinta Vergara? Los Vásquez aclaran las condiciones para debutar en el Festival de Viña

Pese a contar con éxitos consolidados en la música nacional, como "No me quería" y "Miénteme una vez", los hermanos Enzo e Ítalo Vásquez nunca se han presentado en el escenario de la Quinta Vergara. En medio de los constantes rumores sobre una eventual participación y tras su paso por el Festival Bamba, en el Parque O'Higgins, el dúo abordó el tema en conversación con Radio ADN y respondió a los reiterados llamados de sus seguidores para sumarse al certamen viñamarino.

Frente a la insistencia del público, los músicos reconocieron que la posibilidad de participar en el evento "ha estado siempre latente, porque la gente que nos sigue nos dice: 'ya po’ chiquillos, ha pasado tanto tiempo, por favor vayan al festival, por qué se hacen de rogar'".

Sin embargo, explicaron que su ausencia responde al carácter independiente que ha marcado su trayectoria artística y a la distancia que han mantenido de la televisión y los grandes festivales transmitidos por ese medio. "Nosotros hemos sido siempre con una carrera alejada de la tele, de los festivales televisados y nos mantenemos en ese punto todavía. Sabemos que es un festival muy grande, muy lindo, muy importante, pero por ahora nosotros todavía no tenemos ese bichito que nos dice 'ya sabes que tratemos de ir'", explicaron.

Pese a mantener esa postura, los hermanos no descartan participar en una futura edición del Festival de Viña del Mar. No obstante, recalcaron que una eventual presentación tendría que contemplar condiciones técnicas y de producción acordes con las necesidades de su equipo. "Si más adelante se llega a dar, esperamos que sea con las condiciones que uno pueda pedir y que te las puedan dar; por ejemplo, no sé, abrir el show, contar con todas las necesidades que requiere nuestro equipo y son cosas que tal vez cuesta para los artistas chilenos en general, en este festival grande, conseguir", detallaron los cantantes.

Por ahora, los hermanos Vásquez aseguran que no tienen apuro por llegar al escenario más importante del país y valoran el apoyo de sus seguidores, quienes insisten en verlos en el certamen. "Por ahora estamos tan tranquilos con mi hermano y sin ir a Viña, pero agradecemos a la gente que siempre nos está diciendo que vayamos, porque sabemos que es con mucho cariño", concluyeron.

(Imagen de TVN)

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