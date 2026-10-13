Editorial: San Luis de Quillota es de Primera: los canarios solo dependen de los canarios

Restan 270 minutos de juego para ver nuevamente a San Luis de Quillota de vuelta en el fútbol grande. Desde 2018 los quillotanos no están en la división de honor de nuestro fútbol. La historia de este club no podría estar más marcada por la resiliencia, las definiciones agónicas y la mística del fútbol de ascenso. No por nada San Luis es uno de los clubes más laureados de la categoría de plata del fútbol chileno.

A lo largo de sus 106 años de existencia hay múltiples episodios que acompañan el esfuerzo, el sufrimiento y el coraje de una institución respaldada por toda una ciudad. Es extraño encontrar a un quillotano de tomo y lomo que no sea hincha de San Luis.

Los más antiguos recuerdan que en 1955 se jugó la primera definición para subir de categoría. Los quillotanos enfrentaban a Trasandino. Tal era la expectación en Quillota que, según cuentan, se contrató un tren exclusivo repleto de hinchas y jugadores. Sin embargo, la máquina avanzó con tanta lentitud que el equipo no llegó a tiempo al estadio y perdió los puntos por no presentación. Pese al increíble bochorno, el plantel se repuso mentalmente, ganó los partidos siguientes, se coronó campeón y ascendió a Primera División por primera vez.

En 1957, San Luis firmó la mejor campaña de su historia en Primera División, finalizando en un histórico tercer lugar. No obstante, tras una denuncia de los clubes que peleaban el descenso, la Asociación Central de Fútbol le restó 13 puntos debido a la inscripción del argentino Juan José Negri, decretando su descenso por secretaría. Al año siguiente, el club arrasó en la entonces Segunda División, salió campeón y volvió al fútbol grande.

Tampoco podemos olvidar al equipo sensación de los 80. Comandado por el uruguayo Washington Abad y por figuras emblemáticas, San Luis afrontó el torneo de 1980 con la obligación de ascender. No solo ganó el torneo oficial de la categoría de manera categórica, sino que también se adjudicó el Campeonato Polla Gol de la Segunda División, firmando un doblete histórico que consolidó su fama de animador indiscutido en instancias definitivas.

Patricio Yáñez, Víctor “Pititore” Cabrera, Jorge “Pindinga” Muñoz, Uruguay Grafigna, Freddy Bahamondes, Carlos Sandoval, Moisés Berenguela o Álex “Patato” Martínez son históricos canarios, pero todo parece indicar que Humberto Suazo los superará con creces.

Fue en la década de los 90 cuando San Luis cayó a la Tercera División. Fueron años oscuros. Tras haber descendido en 1987, el club entró en una profunda crisis económica y dirigencial. De ahí en adelante sobrevino una tragedia que duró 13 años, hasta que apareció un joven a quien apodaban “Chupete”.

El 14 de diciembre de 2003 la pesadilla terminó. En una infartante Liguilla Final, San Luis derrotó como visitante a Iberia de Los Ángeles con un gol de penal de Alejandro Vásquez. El equipo estaba comandado por Humberto Suazo, quien anotó 39 goles en 40 partidos.

Hoy, este mismo hombre, en su debut como técnico, lo puede llevar de vuelta al fútbol grande. No hay batalla que San Luis haya perdido con Chupete a su lado. Los canarios solo dependen de sí mismos. Quedan 270 minutos infartantes. San Luis es de Primera, ahora solo falta sellarlo. ¡Vamos que vamos, canario querido!