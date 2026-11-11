Editorial: Quilpué: ¿Quién se hace cargo del costo político que pagará Carolina Corti?

La aprobación unánime de la modificación presupuestaria en Quilpué puso fin a semanas de enfrentamientos entre la alcaldesa Carolina Corti y el Concejo Municipal. Sin embargo, el acuerdo no borra las consecuencias de una crisis que terminó golpeando al círculo de confianza de la jefa comunal y dejando en evidencia las tensiones entre gobernar y fiscalizar.

Porque lo ocurrido en Quilpué fue mucho más que una discusión presupuestaria. Primero vino la salida del administrador municipal. Luego, la renuncia del jefe de gabinete, Alexis Tadres, cuestionado por su remuneración. A ello se sumó la polémica contratación de Sebastián Olivos, expresidente regional de Renovación Nacional, criticado por concurrir apenas tres días a la semana al municipio. ¿Se desmembró el equipo de confianza de la alcaldesa?

Estos episodios plantean una pregunta inevitable: ¿por qué fue necesario llegar a una crisis de esta magnitud para revisar decisiones administrativas y políticas que debieron contar con controles oportunos?

La propia Corti reconoció que su administración debió anticipar la modificación presupuestaria: una autocrítica importante, pero que no elimina su responsabilidad política como máxima autoridad municipal. Sin embargo, la posibilidad de responder abiertamente por parte de la alcaldesa fue censurada convenientemente mediante la instrucción de no dar entrevistas, y menos a este medio. El detonante de aquel nefasto consejo: un arrugado Teniente que sigue pensando que es un buen estratega.

En la otra vereda, seis concejales rechazaron en dos oportunidades las propuestas de la alcaldía y finalmente impulsaron una fórmula alternativa que permitió alcanzar el acuerdo. Pero ya todo estaba al descubierto: comunicacionalmente, el pueblo de Quilpué notó que su alcaldesa no solo no sabía administrar, sino que privilegiaba a sus amigos, a los de su partido y a quienes, a lo mejor, el mismo ''soldado de plomo'' le cantaba al oído contratar.

El escenario de este verdadero asesinato mediático, ejecutado durante semanas, no pudo tener mejor antagonista que el fuego ''amigo'' de la talentosa Laura González, quien mantuvo una posición crítica frente a las contrataciones y al manejo presupuestario, con manejo técnico, sin titubear, clara, rápida y muy bien asesorada comunicacionalmente. Esto se notó cada vez que tuvo que enfrentar las cámaras y las preguntas; en otras palabras, nunca tuvo miedo.

Pero su participación instala una discusión relevante: fiscalizar no significa necesariamente obstaculizar. Los concejales tienen el deber de exigir explicaciones, revisar las decisiones de la administración y proponer alternativas cuando consideran que existen problemas.

Sin embargo, también deben asumir la responsabilidad de sus decisiones, especialmente cuando estas pueden afectar a cientos de trabajadores municipales, quienes en esta historia terminaron siendo el jamón del sándwich.

Aquí aparece el verdadero contraste entre las distintas formas de ejercer liderazgo. Corti debe responder por la conducción de su equipo, la planificación financiera y las decisiones administrativas. González y los demás concejales deben responder por la consistencia de su fiscalización y por las soluciones que contribuyen a construir.

Lo concreto es que la crisis terminó con renuncias, cuestionamientos públicos y una propuesta presupuestaria distinta a la original. Mientras tanto, cientos de trabajadores enfrentaron semanas de incertidumbre.

El costo político para Carolina Corti no se limita a la salida de sus colaboradores. También está en las explicaciones pendientes sobre cómo se llegó a esta crisis y qué medidas habrían permitido evitarla. En cómo quedó dañada su imagen como mala administradora y cómo quedó su liderazgo tras ceder a todo lo que le pidieron los concejales. Corti ha escuchado mal. ¿Son ellos los que se harán cargo en el mañana cuando venga la cuenta del costo político? La mala forma de comunicar de su equipo cercano, sumada al desenlace de esta historia, deja una incógnita por responder.

¿Cuánto perdió Corti con todo esto? ¿Y quién ganó? Dicen que desde un dulce rincón ya comenzó a mirar el sillón municipal la «Paolita» de Los Venegas; quizás hasta la propia Amelia Herrera, la madre de los chicos reality, sin querer haya comenzado a pavimentar aquello. ¿No dijo lo que dijo en la misma radio donde tiene un programa la exdiputada? ¿Solo coincidencia? ¿Quién se hará cargo de pagar la cuenta? Es la incógnita que queda abierta en la Ciudad del Sol.