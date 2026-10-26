Editorial: Lula vuelve a ganar: Brasil obliga a Chile y a Estados Unidos a mirar de nuevo la región

La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil no es solo un resultado electoral; es una clara señal de que América Latina sigue siendo un territorio políticamente diverso, donde ninguna corriente puede dar por asegurada su hegemonía. Con el 51,79% de los votos frente al 48,21% de Flávio Bolsonaro, Lula obtuvo un cuarto mandato, pero también asumió el desafío de gobernar un país profundamente dividido.

Para Chile, el resultado exige pragmatismo. El presidente José Antonio Kast mantiene diferencias políticas evidentes con Lula y una cercanía conocida con el sector de Bolsonaro. Sin embargo, su llamada de felicitación al mandatario brasileño y el énfasis en la integración económica y el combate al crimen organizado muestran un punto esencial: la política exterior no puede quedar prisionera de las simpatías ideológicas. Brasil es un socio comercial y un destino de inversión demasiado relevante para Chile como para reducir la relación bilateral a una disputa entre izquierdas y derechas.

La agenda compartida es concreta: comercio, infraestructura, conectividad, seguridad y cooperación regional. Chile necesita relaciones estables con Brasil, independientemente de quién gobierne en Brasilia o en La Moneda. Y Brasil, a su vez, tiene sobradas razones para preservar sus vínculos con las economías abiertas al Pacífico.

Para Estados Unidos, la victoria de Lula plantea otro escenario. Donald Trump no encontrará en Brasilia a un gobierno naturalmente alineado con su visión hemisférica. Lula ha defendido una diplomacia de mayor autonomía y una política internacional que no dependa exclusivamente de Washington. Esto puede traducirse en tensiones comerciales y políticas, pero no implica necesariamente una ruptura: las dos mayores economías del continente americano tienen intereses comunes que las obligan al diálogo.

La elección brasileña deja también una advertencia contra las lecturas simplistas. El triunfo de Lula no significa que toda la región haya girado hacia la izquierda, así como las victorias conservadoras recientes tampoco anunciaban el fin del progresismo. Los electores deciden en función de sus propias realidades, y los gobiernos deben responder a los problemas cotidianos antes que a consignas continentales.

En definitiva, lo relevante para Chile no es celebrar ni lamentar el resultado de su vecino, sino comprenderlo. La política internacional madura comienza cuando los intereses permanentes de un país pesan más que las afinidades pasajeras de sus gobernantes. Brasil ha elegido. Ahora corresponde a Chile y a Estados Unidos decidir cómo relacionarse con ese mandato democrático.