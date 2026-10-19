Editorial: Las preguntas no tienen color político: en Puranoticia.cl no estamos para aplaudir al poder

Nos vamos a referir hoy a una carta que recibimos en Puranoticia.cl, enviada por la jefa de Prensa del diputado Jaime Bassa luego de la entrevista que sostuvimos con él en nuestro programa.

En esa carta se nos acusa de sesgo ideológico, de falta de imparcialidad y de utilizar una entrevista para imponer convicciones personales.

En Puranoticia.cl no hacemos entrevistas para agradar a los políticos; las hacemos para que respondan. Aquí no existen preguntas especiales para la izquierda ni preguntas más suaves para la derecha.

Aquí no hay autoridades intocables. Y aquí nadie recibe un trato preferencial por el partido político al que pertenece. En septiembre de 2024 entrevistamos a José Antonio Kast, entonces figura presidencial del Partido Republicano y hoy Presidente de la República.

Se le preguntó algo muy sencillo: ‘’¿De qué vive José Antonio Kast?’’. La pregunta generó un intercambio tenso, tuvo amplia repercusión nacional y fue recogida por distintos medios de comunicación.

Y no se cambió la pregunta porque el entrevistado fuera de derecha. No se retiró la inquietud porque se sintiera cuestionado. Tampoco consideramos que una pregunta incómoda fuera, por ese solo hecho, una falta de respeto.

Entonces, ¿por qué tendríamos que aplicar un criterio distinto cuando se entrevista a un diputado de izquierda? No se hizo con Kast. No corresponde hacerlo con Bassa. Y no se hará con ninguna autoridad.

Porque el periodismo independiente no puede tener dos estándares: uno para quienes piensan como nosotros y otro para quienes piensan diferente. Ahora bien, queremos detenernos en algo que consideramos especialmente delicado: la carta sostiene que, durante la entrevista, el conductor intentó imponer convicciones personales.

Esa es una acusación que merece ser examinada con seriedad, pero también merece una respuesta. Tener opinión no significa carecer de independencia. Tener carácter no significa faltar el respeto. Y hacer preguntas difíciles no equivale, por sí solo, a tener un sesgo ideológico.

Quienes conducimos espacios de conversación pública tenemos el derecho y la responsabilidad de repreguntar. De contrastar afirmaciones. De exigir precisiones. Y de no conformarnos necesariamente con la primera respuesta que entrega una autoridad.

Por supuesto que también tenemos la obligación de escuchar, respetar los turnos de palabra y permitir que el entrevistado explique sus posiciones. Y si cometemos errores, corresponde revisarlos.

Pero no vamos a aceptar que se pretenda establecer que una entrevista debe ser complaciente para ser considerada imparcial porque entonces estaríamos confundiendo el periodismo con las relaciones públicas, y son cosas completamente distintas.

Como director de Puranoticia.cl, desde esta tribuna quiero dejar establecido que las decisiones editoriales de este medio se toman aquí, bajo nuestra responsabilidad profesional.

No en los partidos políticos. No en las oficinas parlamentarias. Y tampoco en los equipos de comunicaciones de las autoridades. Nosotros respondemos por nuestro trabajo ante nuestra audiencia y ante los estándares profesionales que nos corresponde cumplir.

Y queremos terminar dirigiéndonos al diputado Jaime Bassa y a su equipo. Ustedes siempre tendrán abiertas las puertas de Puranoticia.cl para explicar sus ideas, para defender sus posiciones y también para responder preguntas difíciles. Exactamente las mismas condiciones que ofrecemos a representantes de la derecha, de la izquierda y de cualquier otro sector.

Porque aquí no entrevistamos ideologías: entrevistamos a personas que tienen responsabilidades públicas y que deben estar dispuestas a rendir cuentas ante los ciudadanos. Una democracia necesita autoridades que puedan hablar libremente, pero también necesita comunicadores y medios independientes que puedan preguntar libremente.

No confundamos el respeto con la complacencia. No confundamos la independencia con el silencio. Y, sobre todo, no confundamos una pregunta incómoda con una agresión.

En Puranoticia.cl no estamos para aplaudir al poder; estamos para preguntarle. Sea de derecha, sea de izquierda, sea del Gobierno o sea de la oposición. Ese es nuestro compromiso.