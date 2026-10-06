Editorial: El temerario Iván Poduje al descubierto: ¿De verdad lo van a seguir defendiendo?

El temerario Iván Poduje poco a poco comienza a quedar al descubierto. Ese ímpetu con el que llegó en el verano a Viña del Mar prometiendo que en 15 meses tendría todo reconstruido y que había que demoler lo que estaba mal hecho, bla bla bla… en el fondo, al “superhéroe” del Gobierno, al “salvador” —como muchos le decían en los cerros de la Ciudad Jardín—, se le empezó a caer la capa.

Hoy, un perito judicial simplemente reafirmó lo que dijimos siempre desde esta tribuna: Poduje no tiene el sustento ni la capacidad profesional para ser ministro de Vivienda; es un irresponsable de marca mayor. Desde el primer minuto, en Puranoticia.cl fuimos claros. El 18 de abril de 2026, nuestro medio tituló: ¿Miente Iván Poduje?: Informe de IDIEM en ninguna parte dice que hay que demoler casas en El Olivar.

Tan solo minutos después, el propio ministro, en sus redes sociales, no solo descalificó al medio y a su director —quien escribe esta editorial—, sino que fue incapaz de argumentar y defender técnicamente su deseo de demoler y destruir las casas de El Olivar.

Junto con aquello, nuestro medio entrevistó a variados expertos que reafirmaron nuestra tesis. El director de la Escuela de Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso fue claro: mientras Poduje interpretaba el informe de una manera, el académico Jorge Carvallo sostuvo que no había que demoler las casas, sino repararlas o reforzarlas adecuadamente.

Poduje no escuchó nada ni a nadie. Su personalidad obtusa logró paralizar la reconstrucción y suspender las obras, todo acompañado de descalificaciones a la constructora, a la empresa de arquitectura y a nuestro medio de comunicación, que siempre mantuvo la tesis editorial de que Poduje carecía de sustento técnico para tomar las decisiones que estaba adoptando.

Solo la justicia detuvo su afán de demoler al señalar que aquí debía escucharse la voz de un perito. El informe de ese especialista llegó este 6 de octubre.

El documento reveló un duro revés judicial para el “ministro estrella” de Kast. La justicia habló y el peritaje determinó que no hay fallas en la construcción de las casas de El Olivar. Si bien se detectaron algunos problemas en el diseño, estos fueron aprobados por el propio Serviu y no eran responsabilidad de la empresa constructora.

En palabras simples: la constructora cumplió al pie de la letra lo que el Serviu le ordenó construir; no obstante, para Poduje esto no era así. Lo que muchos calificaron como un acto temerario en su momento, hoy no solo deja en jaque la reconstrucción, sino que pone en serio riesgo las arcas del Fisco, el cual, muy probablemente, deberá pagar millonarias indemnizaciones a la constructora debido al actuar del ministro.

Poduje quedó al descubierto. Su decisión de suspender las obras y querer demoler a toda costa hoy le costará a Chile y al Fisco millones y millones. Sumado a eso, queda demostrado que las viviendas fueron construidas siguiendo paso a paso las instrucciones que el propio Serviu entregó.

¿Qué va a decir ahora el ministro? ¿Quién lo va a defender? ¿Vamos a seguir confiando realmente en su criterio técnico? ¿Qué más debemos esperar para hacer lo correcto? ¿Se acabó el show de Poduje? ¿Será hora de volver a Sin Filtros y acompañar a Sedini? Veamos si en La Moneda tienen los pantalones suficientes.