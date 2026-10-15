Editorial: El sobrino del presidente Kast no solo debe parecerlo, sino serlo: dato mata relato

Nos ha dolido sobremanera cómo se ha manejado la reconstrucción en Viña del Mar. Primero fueron promesas de papel de la mano de Gabriel Boric y hoy, de la mano del presidente Kast, nos encontramos con una realidad que nos golpea. El sobrino de la máxima autoridad está vinculado a una sociedad constructora que tiene a su cargo, justamente, edificar torres de departamentos para los damnificados del megaincendio.

¿Existe algo ilegal? Hasta el momento, no. Hasta el cierre de la nota publicada por Puranoticia.cl, existía como antecedente que Esteban Maira Kast habría salido de la sociedad el 12 de marzo de 2026, es decir, un día después de que su tío asumiera como presidente de la República. Sin embargo, esta información —entregada a nuestro medio por una fuente muy cercana al propio mandatario— no sería real.

Recién el 28 de julio de 2026 el sobrino de Kast salió de la empresa. Esto quiere decir que hay que revisar qué pasó entre la constructora del sobrino y el Estado dirigido por su tío entre el 11 de marzo y el 28 de julio, para determinar si existió alguna inhabilidad o ilegalidad según lo exige la Ley 19.886, la cual establece la prohibición de que los órganos del Estado contraten con empresas donde los directivos o socios mayoritarios tengan un parentesco de consanguinidad hasta el tercer grado inclusive con las altas autoridades del organismo contratante (como jefes de servicio o ministros) o con el presidente de la República, como es el caso del sobrino de José Antonio Kast.

Pero lo que sí hay, sí o sí, es un conflicto de intereses. ¿Qué entendemos por aquello? Es la situación en la que los intereses personales, familiares o económicos de una persona pueden interferir, o aparentar interferir, con su deber de actuar con objetividad, imparcialidad y en beneficio de una organización o institución pública.

¿Es necesariamente un conflicto de interés algo ilegal? Claro que no. En su esencia, se trata de una situación o circunstancia de riesgo, no de un delito en sí mismo. El problema o la ilegalidad no radican en tener el conflicto, sino en cómo se gestiona u oculta.

¿Por qué renunció el sobrino del presidente a ser socio de su empresa constructora? ¿Por qué era un mal negocio o porque se veía mal que estuviera ahí? La respuesta es clara y no requiere de mayor interpretación.

¿Podrá el ministro Poduje revisar de la misma forma los departamentos que están siendo construidos por la empresa cuyo socio es sobrino del propio jefe del ministro? Es aquí donde radica el conflicto de intereses.

Pero todo esto suena a «palos porque si y palos porque no». ¿Qué debería haber pasado para que no estuviéramos pensando mal? Algo muy simple: haberlo transparentado. Que lo hubiésemos sabido antes. Y, por lo menos, que el sobrino hubiese salido de la empresa en el minuto en que supo que su tío ganó la elección. Sería distinto si el sobrino hubiera vendido sus acciones en diciembre de 2025; pero no, recién las vendió el 28 de julio de 2026, ni siquiera el 12 de marzo como nos contó la «fuente no fuente» de La Moneda. Así que ahora hay que investigar qué pasó, al menos entre el 11 de marzo y el 28 de julio, y ver si este vergonzoso caso puede tener algo más que un burdo conflicto de intereses.

¿Qué decía el presidente en campaña sobre los familiares y amigos? Lamentablemente, dato mata relato. ¿Será por esta razón que Poduje hace lo que quiere en materia de reconstrucción?